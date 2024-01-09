Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesine traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Y.D. yönetimindeki 06 FC 6965 plakalı traktör, Küçük Polatlı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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