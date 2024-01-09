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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesine traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:07
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesine traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Y.D. yönetimindeki 06 FC 6965 plakalı traktör, Küçük Polatlı köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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