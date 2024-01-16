Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.İ. idaresindeki 19 SN 249 plakalı otomobil, Alembeyli köyü yolunda tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki F.İ. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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