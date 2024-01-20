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        Çorum'da kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:30
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        Çorum'da kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı.

        "Yardım derneği" adıyla faaliyet gösteren merkezde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

        Dernekte yapılan aramada, kumar oynandığı belirlenen masada 3 bin 360 lira ile derneğin farklı bölümlerinde kumarda kullanılan eşyalar ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan dernek yöneticisi A.Ö. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

        Dernek yetkilisi ile dernek merkezinde kumar oynadıkları belirlenen A.A, Y.Ç, E.A, S.S. ve M.G'ye para cezası uygulandı.

        Operasyonda ayrıca dernek merkezinde içki ve tütün ürünlerinin tüketildiğinin tespit edilmesi nedeniyle dernek yöneticileri hakkında tutanak tutuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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