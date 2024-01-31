Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Laçin Kaymakamı Şimşek, Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları inceledi

        Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Kırkdilim tünellerinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 20:53 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laçin Kaymakamı Şimşek, Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Kırkdilim tünellerinde inceleme yaptı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Şimşek, 4 bin 99 metre uzunluğundaki 3 çift tüp tünelde yürütülen çalışmaları inceledi.

        Şimşek ziyarette, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çorum'da 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinde beton ve kazı destek çalışmaları kısa süre önce tamamlanmış, üstyapı çalışmaları başlamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Tarlada bulunan Roma dönemine ait tarihi küp, müzede sergilendi
        Tarlada bulunan Roma dönemine ait tarihi küp, müzede sergilendi
        Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
        Çorum'da polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
        İskilip ve Alaca'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        İskilip ve Alaca'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Çorum'da bulunan 1800 yıllık küp müzede sergileniyor
        Çorum'da bulunan 1800 yıllık küp müzede sergileniyor
        Mecitözü'nde okullar ikinci döneme hazırlanıyor
        Mecitözü'nde okullar ikinci döneme hazırlanıyor