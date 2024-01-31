Laçin Kaymakamı Şimşek, Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları inceledi
Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Kırkdilim tünellerinde inceleme yaptı.
Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Kırkdilim tünellerinde inceleme yaptı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Şimşek, 4 bin 99 metre uzunluğundaki 3 çift tüp tünelde yürütülen çalışmaları inceledi.
Şimşek ziyarette, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çorum'da 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinde beton ve kazı destek çalışmaları kısa süre önce tamamlanmış, üstyapı çalışmaları başlamıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.