Kargı'da okul servisleri denetlendi

Denetimde ayrıca, sürücülere seyir halinde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması gerektiği hatırlatıldı.

Kargı Emniyet Amirliği, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerde güvenliğini korumak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

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