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        Kargı'da okul servisleri denetlendi

        Çorum'un Kargı ilçesinde okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:52
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        Kargı'da okul servisleri denetlendi
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        Çorum'un Kargı ilçesinde okul servisleri denetlendi.

        Kargı Emniyet Amirliği, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerde güvenliğini korumak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde servis araçları yönetmelikler çerçevesinde incelenirken, sürücüler de uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

        Denetimde ayrıca, sürücülere seyir halinde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması gerektiği hatırlatıldı.

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