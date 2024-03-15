İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Çorum'un Alaca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Çorum'un Alaca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vural, İYİ Parti Alaca İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Burada seçim çalışmalarını değerlendiren Vural, daha sonra İYİ Parti Alaca Belediye Başkan adayı Emel Ayduğan ile ilçe pazarını gezdi.
Pazarda vatandaşlardan Ayduğan için destek isteyen Vural, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.
Ziyaretlere İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ve partililer eşlik etti.
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