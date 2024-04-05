Aşdağul Belediye Başkanı Öncül görevine başladı
CHP'den Aşdağul Belde Belediye Başkanlığına seçilen Şenol Öncül, görevine başladı.
CHP'den Aşdağul Belde Belediye Başkanlığına seçilen Şenol Öncül, görevine başladı.
Öncül, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililerle İl Seçim Kurulu'na giderek, mazbatasını aldı.
Daha sonra Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Belde Belediyesine giden Öncül, belediye binası önünde düzenlenen törenle görevi devraldı.
Öncül, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti.
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