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        Aşdağul Belediye Başkanı Öncül görevine başladı

        CHP'den Aşdağul Belde Belediye Başkanlığına seçilen Şenol Öncül, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:48
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        Aşdağul Belediye Başkanı Öncül görevine başladı
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        CHP'den Aşdağul Belde Belediye Başkanlığına seçilen Şenol Öncül, görevine başladı.

        Öncül, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililerle İl Seçim Kurulu'na giderek, mazbatasını aldı.

        Daha sonra Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Belde Belediyesine giden Öncül, belediye binası önünde düzenlenen törenle görevi devraldı.

        Öncül, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

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