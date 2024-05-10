Çorum'da "İskilip Tarihine ve Kültürüne Genel Bakış" konferansı yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde "İskilip Tarihine ve Kültürüne Genel Bakış" konulu konferans düzenlendi.

İskilip Kaymakamlığınca tarihi İskilip Redif Kışlası Toplantı Salonu'nda yapılan konferansta Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Naci Demir, ilçenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi.

İskilip'in geçmişinin çok eskiye gittiğini, ayrıca "alimler şehri" olarak bilindiğini belirten Demir, Şeyhülislam Ebusuud Efendi, Şeyh Muhammed Yavsi gibi alimlerin İskilipli olduğunu söyledi.

Demir, ilçenin önemli tarihi yapılarından 150 yıllık İskilip Redif Kışlası'nın restore edilerek halka kazandırılmasının da önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat da konferansın ardından yaptığı konuşmada, sunumu için Prof. Dr. Demir'e teşekkür etti.

Restore edilerek hizmete açılan tarihi Redif Kışlası'nı halka faydalı olacak şekilde kullanmak istediklerine dikkati çeken Polat, "Bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar İskilip’imizin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için gayret edeceğiz." dedi.