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        Çorum'da lise öğrencileri karbon salınımına "pedallayarak" dikkat çekti

        Çorum'da lise öğrencileri, iklim sorunlarına neden olan karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla Millet Bahçesi'nde bisiklet kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:47
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        Çorum'da lise öğrencileri karbon salınımına "pedallayarak" dikkat çekti
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        Çorum'da lise öğrencileri, iklim sorunlarına neden olan karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla Millet Bahçesi'nde bisiklet kullandı.

        Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin Almanya, Yunanistan, Polonya ve İspanya'daki okullarla ortağı olduğu "Climate Without Borders; The Key To Achieving a Clean and Healthy Environment" projesi kapsamında öğrencilere iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçlarını hakkında eğitim verildi.

        Öğrencilerin temiz bir çevre elde etmek için uluslararası iş birlikleri yapmalarını hedefleyen proje kapsamında Çorum'daki öğrenciler, karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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