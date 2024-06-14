Çorum'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Emirhan K, Emine K. ve Bedirhan K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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