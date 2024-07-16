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        Çorum ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'un ilçelerinde kaymakamlık ve belediyelerce etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:00 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:00
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        Çorum ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'un ilçelerinde kaymakamlık ve belediyelerce etkinlikler düzenlendi.

        Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Belediye Başkan Vekili Saim Küçüksemerci, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar ile birlikte Kargı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Aksoy burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de herkesin, şehitlerin boşuna şehit olmadığını göstermek için işini iyi yapması gerektiğini söyledi.

        Ziyaretin ardından şehitler için mevlit okundu.

        Kargı İlçe Müftülüğüne bağlı 2. etap TOKİ yaz Kuran kursunda şehitlerin ruhu için Kur'an okundu.

        İmam hatip Abdullah Sezey ve Müezzin Ali Uyar öncülüğünde camide toplanan yaz Kur'an kursu öğrencileri, Türk bayrağı açarak, şehitlerin uğruna can verdikleri bayrağa sahip çıkma sözü verdi.

        İlçede etkinlikler, Saat Kulesi Meydanı'nda devam etti.

        Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar Saat Kulesi Meydanı'na yürüdü. Burada düzenlenen etkinlikte şehitlerin ruhu için dua edildikten sonra Ku'ran okundu.

        FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisiyle devam eden etkinlikte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

        Programa Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Kargı Belediye Başkan Vekili Saim Küçüksemerci, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Dodurga

        Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Dodurga Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

        Ardından Şehit Murat Alıcı Ortaokulunca Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup sokaklara aktığını söyledi.

        Vatansever, "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece sokakları, meydanları doldurmuş, tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıkmıştır." dedi.

        15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna karşı direnişin anlatıldığı video gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu.

        - İskilip

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, 15 Temmuz gazisi Selahattin Kozan'ı evinde ziyaret etti.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü'nün de katıldığı ziyarette Polat, Kozan ve ailesiyle sohbet etti.

        Öte yandan İskilip Ulu Cami'de şehitlerin ruhu için mevlit okutuldu.

        Daha sonra ilçe girişinde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile ilçe merkezine yürüdü.

        PTT İlçe Müdürlüğü önündeki alanda düzenlenen törende şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı yayınlandığı etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu.

        - Boğazkale

        Boğazkale'de vatandaşlar, Milli Birlik Yürüyüşü kapsamında Kaymakamlık binası önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, marşlar söyledi.

        Buradaki törende konuşan Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ve Belediye Başkanı Adem Özel, Türkiye'de benzer darbe girişimlerinin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Şehitlerin ruhu için Kur'an okunduğu, dua edildiği etkinlikte Boğazkale Belediyesi, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

        Oğuzlar Belediye Başkan Vekili Dursun Bakırcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy'un da katıldığı ziyarette şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Ardından Oğuzlar Belediyesi 100. Yıl Parkında düzenlenen etkinlikte şehitlerin ruhu için Kur'an okundu.

        Öğrencilerin şiirler seslendirdiği etkinlik, sela okunmasının ardından sona erdi.

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