Çorum'da üzerine kapı düşen kişi hastanede vefat etti
Çorum'un Mecitözü ilçesinde üzerine demir kapı düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde üzerine demir kapı düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.
İlçede esnaflık yapan Bekir Aksoy (74), işyerinin deposundaki demir kapının üstüne düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aksoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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