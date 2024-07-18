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        Çorum'da üzerine kapı düşen kişi hastanede vefat etti

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde üzerine demir kapı düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:16 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:16
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        Çorum'da üzerine kapı düşen kişi hastanede vefat etti
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde üzerine demir kapı düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

        İlçede esnaflık yapan Bekir Aksoy (74), işyerinin deposundaki demir kapının üstüne düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aksoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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