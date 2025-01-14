Çorum'da maaşlı çalışan iki kardeş TKDK desteğiyle çiftlik kurdu

KEMAL CEYLAN - Çorum'da farklı işlerde maaşlı çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kendi çiftliklerini kuran iki kardeş, çiftlikte günde 2,5 ton süt üretiyor.

Babasından hayvancılığı öğrenen 43 yaşındaki Ersan Avcu, veteriner teknikerliği eğitimi aldıktan sonra kentteki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde çalışmaya başladı.

İşi gereği ziyaret ettiği hibe destekleriyle kurulan çiftliklerden etkilenen Avcu, çocukluktan beri hayal ettiği çiftliğe sahip olmak için TKDK Çorum İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Buradaki uzmanlardan hibe programları hakkında bilgi alan Avcu, Çorum Süt Üreticileri Birliğinde çalışan kardeşi Ömer Avcu ile güç birliği yaparak, Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyüne çiftlik kurmaya karar verdi.

2021'de hazırladığı 2 milyon 766 bin lira bütçeli, yüzde 70 hibeli ilk projesi TKDK'den hibe desteği almaya hak kazanan Avcu, kalan kısmını da kardeşi ve babasının desteğiyle tamamlayarak çiftliği kurdu.

Proje kapsamında yurt dışından getirilen 90 gebe düve ile süt üretimine başlanan çiftliğin modernizasyonu için hazırlanan 13 milyon 225 bin lira bütçeli, yüzde 65 hibe destekli ikinci proje de TKDK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Modern ekipman ve otomatik sağım robotuyla üretim kapasitesi günlük ortalama 2,5 ton süte yükseltilen çiftlikte iki kardeş, kendi işlerini kurup ülke için katma değer üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ersan Avcu, AA muhabirine, TKDK'nin hibe desteği sayesinde çocukluk hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Hayvancılığa ilgi duyduğu için üniversitede veteriner teknikerliği eğitimi aldığını belirten Avcu, "Burada Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeliydim. Hibe desteğiyle yapılmış bu tür işletmeleri görüyordum. 'Biz de yapabilir miyiz, bizim de böyle bir çiftliğimiz olur mu?' diye düşünüyordum hep. Bizim de hayalimizdi. TKDK ile tanışınca başvuru yaptık ve 2021'de başladık. Şu anda istediğimiz kapasiteye ulaştık. İki sağım robotumuz var. Bütün hayallerimizi gerçekleştirdik." dedi.