Çorum'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Çorum'un İskilip ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un İskilip ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dereseki köyünde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Satılmış Aktaş (65), kestiği ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Satılmış Aktaş'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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