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        Çorum'da dilencilik yapan kişinin banka hesabında 191 bin 640 lira çıktı

        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin banka hesabında 191 bin 640 lirasının olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:20
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        Çorum'da dilencilik yapan kişinin banka hesabında 191 bin 640 lira çıktı
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        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin banka hesabında 191 bin 640 lirasının olduğu belirlendi.

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

        Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan M.D, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

        Burada üst araması yapılan M.D'de yaklaşık 100 lira nakit para bulundu.

        M.D'nin çantasındaki banka hesap cüzdanında ise banka hesabında 191 bin 640 lirasının bulunduğu tespit edildi.

        Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen yaklaşık 100 liraya el konulurken M.D'ye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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