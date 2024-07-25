Çorum Müftüsü Yıldırım İskilip'te incelemelerde bulundu
Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım, İskilip ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım, İskilip ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
İskilip İlçe Müftüsü Şuayip Güllü'yü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra Ebussuud Efendi Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nu ve Büyüktaş Hafızlık Kız Kuran Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.
Ardından Atıf Hoca Gençlik Merkezi'ni gezen Yıldırım, burada öğrencilerle vakit geçirdi.
Yıldırım, daha sonra İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesini ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.