Çorum'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Kargı ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Kargı ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle Sağlık Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ayşe Kömür'den (60) haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce girilen evde yerde hareketsiz yatarken bulunan Kömür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalp krizi sonucu yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Kömür'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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