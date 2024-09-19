Samsun ve çevre illerde Gaziler Günü kutlandı

Samsun, Çorum, Sinop, Tokat ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Kıbrıs, gaziler ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Tavlı, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Göğüslerini vatanlarının selameti için siper ederek hiçbir maddi ve dünyevi değerle kıyaslanamayacak büyük şeref ve mertebeye erişen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmişlerdir." ifadesini kullandı.

Tören daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril'in konuşma yaptığı törende Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi, halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu.