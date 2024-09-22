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        Çorum'da rahvan at yarışları yapıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:37
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        Çorum'da rahvan at yarışları yapıldı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

        Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen yarışlarda 140 sporcu mücadele etti.

        Osmancık Belediyesi Festival Alanı'nda yapılan yarışlar, baş, baş altı, büyük orta, deste, küçük orta, dörtlü, üçlü, ithal A ve ithal B kategorilerinin yanı sıra İngiliz, Arap, yerli dörtnal ve ikili taylar olmak üzere 13 kategoride gerçekleştirildi.

        Yoğun ilgi gören yarışları, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kargı Belediye Başkanı Hamit Kaplan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Asbaşkanı Tayfun Karataş da izledi.

        Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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        Galeri
        Galeri

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