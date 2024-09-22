Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı.

Sürücülerin zorlu parkurda mücadele ettiğini belirten Güccan, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

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