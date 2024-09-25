İskilip'te kaldırımı işgal eden 26 esnafa para cezası verildi

İskilip'te kaldırımları işgal eden 26 esnafa cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kaldırımlardaki işgalin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaldırım işgalinin yayaların erişimini güçleştirdiğine, ayrıca haksız rekabete neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Zabıta ekiplerimizce yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 26 iş yerine idari para cezası uygulandı. Halkın ortak kullanım alanlarına saygı gösterilmesi için denetimler kararlılıkla sürecek. Haksız kazanç sağlayan yaya yollarını ihlal eden iş yerlerine yönelik mücadelemiz sürecek." ifadelerine yer verildi.