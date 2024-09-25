Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

        Antrenmana bütün futbolcular katıldı.

        Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenman ile Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        İskilip'te kaldırımı işgal eden 26 esnafa para cezası verildi
        İskilip'te kaldırımı işgal eden 26 esnafa para cezası verildi
        Osmancık'ta İtfaiye Haftası kutlandı
        Osmancık'ta İtfaiye Haftası kutlandı
        Mecitözü'nde "Salep Yetiştiriciliği Eğitimi" yapıldı
        Mecitözü'nde "Salep Yetiştiriciliği Eğitimi" yapıldı
        Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliğinin yeni hizmet binası açıldı
        Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliğinin yeni hizmet binası açıldı
        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Dodurga'da arı yetiştiriciliği anlatıldı
        Dodurga'da arı yetiştiriciliği anlatıldı