Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Antrenmana bütün futbolcular katıldı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenman ile Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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