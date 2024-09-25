Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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