Toyota'dan Çorum'da mesleki eğitime hibe araç desteği

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş'nin Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında hibe ettiği araç, okula teslim edildi.

Şamlıoğlu Toyota Plaza'da yapılan teslim törenine Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Toyota Şamlıoğlu Plaza sahibi Onur Şamlıoğlu, Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, Çorum'da mesleki ve teknik eğitim üreten, geliştiren ve topluma katkı sunan nitelikte olduğunu belirtti.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen okulların teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitime de önem verdiğine dikkati çeken Mercan, bu kapsamda hibe edilen araç ile ilgili alanda eğitim gören öğrencilerin teorik eğitim fırsatı bulacağını kaydetti.