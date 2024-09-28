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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:15
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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak.

        Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Durel Avounou, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ligde Çorum FK'nin 6, Adanaspor'un ise 5 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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