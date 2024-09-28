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        Çorum'da motosikletle dere yatağına düşen baba ve oğlunu AFAD ekibi kurtardı

        Çorum'un Kargı ilçesinde motosikletle yaklaşık 60 metre derinlikteki dere yatağına düşen baba ve oğlu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:20
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        Çorum'da motosikletle dere yatağına düşen baba ve oğlunu AFAD ekibi kurtardı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde motosikletle yaklaşık 60 metre derinlikteki dere yatağına düşen baba ve oğlu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Şaban U. (48) idaresindeki motosiklet, Kavakçay köyü Eski Kavakçay Deresi mevkisinde dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Engebeli araziden dolayı ekiplerin ulaşım sağlayamaması üzerine AFAD'dan yardım istendi.

        Bölgeye giden AFAD ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmayla sürücü Şaban U. ve beraberindeki babası Aydın U'yu (72) yukarı çıkardı.

        Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Baba ve oğlunun kaburgalarında çatlaklar olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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