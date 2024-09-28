Çorum'da motosikletle dere yatağına düşen baba ve oğlunu AFAD ekibi kurtardı

Baba ve oğlunun kaburgalarında çatlaklar olduğu belirtildi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmayla sürücü Şaban U. ve beraberindeki babası Aydın U'yu (72) yukarı çıkardı.

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