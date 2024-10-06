Çorum'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri düzenlendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi.

Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası'nda, Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, şenliğin başlaması dolayısıyla yapılan törendeki konuşmasında, etkinliklerin kazasız belasız geçmesi temennisinde bulunarak, "Bu etkinliğin, gelenlerin keyif aldığı, ev sahibinin mutlu olduğu bir etkinlik olarak varlığını sürdürmesini yürekten diliyorum. Belki daha sıcak bir mevsimde bu organizasyon düzenlenecek. Buna katılacak olanların burada kamp yapması sağlanacak. Hem ilçemizin hem ilimizin tanıtımına katkısı olacağını düşündüğüm bir etkinlik olarak hayatını sürdürecek." dedi.