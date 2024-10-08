Çorum'da kışlık yufka mesaisi başladı

Mahalle sakinleri imece usulüyle her gün bir kişi için yufka açarak, birbirlerine yardım ediyor.

Türkiye'nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'inin karşılandığı Oğuzlar ilçesinde kadınlar, hasadın ardından bir yandan ceviz işlerken diğer yandan kış mevsimi boyunca tüketecekleri yufkayı pişiriyor.

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