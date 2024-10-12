Çorum'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum’da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Hasan A. idaresindeki 61 ADC 077 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde Hasan E'nin kullandığı 19 UE 052 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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