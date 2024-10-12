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        Çorum'da tekel bayisi kurşunlandı

        Çorum'da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:22
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        Çorum'da tekel bayisi kurşunlandı
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        Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve daha önce de birkaç kez kurşunlanan tekel bayisine tekrar silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırı sırasında, dükkan içerisinde müşteri olarak bulunan 43 yaşındaki Ramazan A. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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