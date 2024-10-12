Çorum'da tekel bayisi kurşunlandı

Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve daha önce de birkaç kez kurşunlanan tekel bayisine tekrar silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında, dükkan içerisinde müşteri olarak bulunan 43 yaşındaki Ramazan A. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.