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        Hitit Üniversitesinde geliştirilen "Yeni Nesil Isı Emici Sistem"e patent alındı

        Hitit Üniversitesinde geliştirilen "Yeni Nesil Isı Emici Sistem"in Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patentlenmeye hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:36
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        Hitit Üniversitesinde geliştirilen "Yeni Nesil Isı Emici Sistem"e patent alındı
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        Hitit Üniversitesinde geliştirilen "Yeni Nesil Isı Emici Sistem"in Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patentlenmeye hak kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesinin elektronik bileşenlerde meydana gelen ısı yönetimi sorununa çözüm sağlayan projesi başarıyla tamamlandı.

        Proje kapsamında Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Seyfi Şevik ve Doç. Dr. Özgür Özdilli tarafından yeni nesil ısı emiciler tasarlanarak üretimi gerçekleştirildi. Projede, ağaç yapıya sahip kanatçıklar tasarlanarak bileşenlerin hem yüzey alanı artırıldı hem de ısının hızlı ve verimli bir şekilde uzaklaştırılması sağlandı.

        Bilgisayar çipleri, LED lambalar gibi ısı üreten elektronik bileşenlerdeki ısı yönetimi sorununa yeni bir çözüm getireceği belirtilen sistem, TÜRKPATENT'e yapılan başvurunun ardından patentlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Seyfi Şevik, gelişen teknoloji ile birlikte elektronik bileşenlerin daha işlevsel ve daha yüksek performanslı üretildiğini bildirdi.

        Elektronik bileşenlerin performansındaki artış ile birlikte istenmeyen ısı oluşumlarının meydana geldiğine dikkati çeken Şevik, şunları kaydetti:

        "Elektronik bileşenler, genellikle yüksek ısıya maruz kaldıklarında bozulurlar veya yeterli performans gösteremezler. Bu durumun oluşmaması için üretilen yüksek ısının hızlı ve verimli bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunun için de elektronik bileşenlerin üzerine monte edilebilen aktif veya pasif ısı emicileri kullanılır. Biz de yaptığımız çalışmayla ısı emiciler için ağaç yapıya sahip kanatçıklar tasarlayarak hem yüzey alanlarını artırdık hem de ısının hızlı ve verimli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağladık."

        Şevik, geliştirilen yeni nesil ısı emici sistemi ile elektronik bileşenlerin daha uzun ömürlü ve daha yüksek performanslı çalışmasının mümkün olduğunu vurguladı.

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