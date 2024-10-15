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        Çorum'da evinde düşen yaşlı kadın yaralandı

        Çorum'da evinde düşerek yaralanan ve bastonunu vurarak komşularından yardım isteyen 73 yaşındaki kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:57
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        Çorum'da evinde düşen yaşlı kadın yaralandı
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        Çorum'da evinde düşerek yaralanan ve bastonunu vurarak komşularından yardım isteyen 73 yaşındaki kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Sokak’taki evinde yalnız yaşayan Ceyhan K, evinde düşerek yaralandı.

        Bastonuyla yere vurarak yardım istediği komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ceyhan K’yi yerde yaralı halde buldu.

        Bacağı kırıldığı belirlenen yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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