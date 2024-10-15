Çorum Valisi Çalgan, Alaca'da ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Çalgan, daha sonra hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin'in finansal desteğiyle inşası devam eden 16 derslikli Selin Şahin Ortaokulu inşaatını gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ı ziyaret eden Çalgan, burada belediye çalışmalarını değerlendirdi.

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