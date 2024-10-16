Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Belediyesince üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağ dağıtıma hazır

        Çorum Belediyesince yaklaşık 80 dekar alanda üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Belediyesince üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağ dağıtıma hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Belediyesince yaklaşık 80 dekar alanda üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendiği bildirildi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, belediye imkanlarıyla üretilen 3 bin litre yağın en kısa sürede belediyeye kayıtlı ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım olarak dağıtılacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Aşgın, şunları kaydetti:

        "Bundan 3-4 yıl önce Ukrayna krizi çıktığında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hiç boş arazi bırakmayacağız, ekilebilir tüm arazileri ekeceğiz' şeklinde talimatları olmuştu. Biz de bundan yola çıkarak 80 dönümlük belediyemiz arazisine ayçiçeği ektik. Hasadın ardından ayçiçeğinden 3 bin litre yağ elde etmiş olduk. Bu yağlarımız da belirlenen ailelerin sofralarına ulaşacak. Bundan sonraki süreçte de belediyemize ait arazilerde ekmeye ve buradan elde edilen ürünleri de ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk

        Benzer Haberler

        Çorum'da Kışlacık pırasası coğrafi işaretle tescillendi
        Çorum'da Kışlacık pırasası coğrafi işaretle tescillendi
        Sungurlu'da ana caddelerde asfalt çalışması başladı
        Sungurlu'da ana caddelerde asfalt çalışması başladı
        Çorum Valisi Çalgan, Alaca'da ziyaretlerde bulundu
        Çorum Valisi Çalgan, Alaca'da ziyaretlerde bulundu
        Çorum'da makine parçası saplanan inşaat işçisi öldü
        Çorum'da makine parçası saplanan inşaat işçisi öldü
        Çorum'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
        Çorum'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
        Çorum'da fare zehri içen kişi hastanede tedavi altına alındı
        Çorum'da fare zehri içen kişi hastanede tedavi altına alındı