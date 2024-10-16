Çorum Belediyesince üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağ dağıtıma hazır

Çorum Belediyesince yaklaşık 80 dekar alanda üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendiği bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, belediye imkanlarıyla üretilen 3 bin litre yağın en kısa sürede belediyeye kayıtlı ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım olarak dağıtılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Aşgın, şunları kaydetti: