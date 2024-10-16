Çorum Belediyesince üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağ dağıtıma hazır
Çorum Belediyesince yaklaşık 80 dekar alanda üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendiği bildirildi.
Çorum Belediyesince yaklaşık 80 dekar alanda üretilen ayçiçeğinden elde edilen 3 bin litre yağın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendiği bildirildi.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, belediye imkanlarıyla üretilen 3 bin litre yağın en kısa sürede belediyeye kayıtlı ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım olarak dağıtılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Aşgın, şunları kaydetti:
"Bundan 3-4 yıl önce Ukrayna krizi çıktığında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hiç boş arazi bırakmayacağız, ekilebilir tüm arazileri ekeceğiz' şeklinde talimatları olmuştu. Biz de bundan yola çıkarak 80 dönümlük belediyemiz arazisine ayçiçeği ektik. Hasadın ardından ayçiçeğinden 3 bin litre yağ elde etmiş olduk. Bu yağlarımız da belirlenen ailelerin sofralarına ulaşacak. Bundan sonraki süreçte de belediyemize ait arazilerde ekmeye ve buradan elde edilen ürünleri de ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam edeceğiz."
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