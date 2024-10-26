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        Çorum'da, Kızılırmak'taki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

        Çorum'un Uğurludağ ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:01
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        Çorum'da, Kızılırmak'taki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
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        Çorum'un Uğurludağ ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Nehrin Anbarcı köyü yakınlarındaki bölümüne balık tutmak için gelen vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir ekip alana gelerek, incelenmek üzere Kızılırmak'tan ve ölü balıklardan numune aldı.

        Laboratuvar ortamında yapılacak inceleme ile balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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