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        Çorum'da öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi izletildi

        Çorum'da okullarda öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi izletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:44
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        Çorum'da öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi izletildi
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        Çorum'da okullarda öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi izletildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet'in kuruluş destanını konu alan "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" adlı film öğrencilere izletildi.

        Açıklamada, "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru filmiyle ilk dersimizi başlattık. 101 yıl önce bugün, milletimizin azmi ve kararlılığıyla Cumhuriyet'in temelleri atıldı. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve halk iradesinin simgesi oldu. Bugün bizlere düşen, bu emaneti korumak ve geleceğe taşımak. Geleceğin mimarlarıyla bir arada, Cumhuriyet'in değerlerini daha iyi anlamak için bu yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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