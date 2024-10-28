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        Çorum Valisi Çalgan'dan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

        Çorum Valisi Ali Çalgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:04
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        Çorum Valisi Çalgan'dan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Çalgan, mesajında, Türk milletinin istiklal ve istikbali için verdiği kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasının ardından ilan edilen Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

        Cumhuriyet'in bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla yedi düvele karşı giriştiği Milli Mücadele'nin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin taçlanmış ifadesi olduğunu vurgulayan Çalgan, şunları kaydetti:

        "Milletimizin yeniden dirilişinin simgesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Tarihimizin her döneminde ortak bir ruhla mücadele vermiş ecdadımızın bize emanet ettiği bu değerli mirasa sahip çıkmak ve onu korumak en önemli vazifemizdir. Milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya, milli ve manevi değerlerimizi muhafaza ederek, birlik ve beraberlik içerisinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizi eğitimden ekonomiye, kültürden bilime her alanda daha ileriye taşımaya ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlıyız.

        Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanları ile bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, büyük Türk milletinin ve kıymetli Çorumlu hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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