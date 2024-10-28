Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, görevine başladı.

6 Şubat depremlerinde Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yapan Yılmaz, nisan ayında atandığı Mersin'in Çamyayla Kaymakamlığı görevini yürütürken, Oğuzlar Kaymakamı olarak görevlendirildi.

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