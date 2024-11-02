Orta Karadeniz'de hava sıcaklığı düşecek, yağış görülecek

Orta Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının yarından itibaren 5-9 derece arasında düşeceği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı vurgulandı.

Orta Karadeniz bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığın yarından itibaren 5-9 derece düşeceğine dikkati çekilen açıklamada, sıcaklıkların Samsun'da en yüksek ve en düşük 15/7, Çorum'da 10/-1, Tokat'ta 11/1, Amasya'da 13/1, Ordu'da 14/8, Kastamonu'da 11/-2, Sinop'ta 16/8 derece seviyelerinde olacağı aktarıldı.