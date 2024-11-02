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        Çorum'dan kısa kısa

        Çorum'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:08 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:08
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        Çorum’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ulukavak Mahallesi Selçuk 9. Sokak'taki bir binan 3. katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Arızalanan üçlü prizin yatağı tutuşturması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın esnasında dumandan etkilenen Mine Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Düdüklü tencere patladı, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan Halime Ö, çorba pişirdiği sırada düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yüzünde ve kollarında yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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