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        Çorum'da 2 kişi silahla yaralandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:40
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        Çorum'da 2 kişi silahla yaralandı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Saat Kulesi yakınlarındaki bir kahvehanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Metin K. (48) ve Ayhan B. (50) silahla vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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