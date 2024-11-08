Bayat'ta üniversite öğrencilerine organ bağışının önemi anlatıldı

Çorum'un Bayat ilçesinde üniversite öğrencilerine organ bağışının önemi anlatıldı.

Bayat Toplum Sağlığı Başkanlığınca Organ Bağışı Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik organ bağışı konferansı düzenlendi.

Bayat Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Meliha Nur Özen, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Hitit Üniversitesi Bayat meslek Yüksekokulu öğrencilerine organ bağışının ne olduğu, nasıl bağışlandığı ve neden önemli olduğu konularında bilgi verdi.