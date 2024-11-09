Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip'i ziyaret etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip'te ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çalgan, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ı ziyaret ederek, ilçedeki kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Çalgan, ziyarette yaptığı konuşmada, İskilip'in ilk kurulduğundan bu yana önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

İskilip'in uygun iklimi, verimli toprakları ve stratejik konuma sahip olduğunu belirten Çalgan, "İskilip, Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Tarihin her döneminde en az bugünkü kadar önemli olan bu ilçemizde her şeyi yetiştirmek mümkün olmuş, birçok şey de yetiştirilmiştir. Ancak en çok devlet ve bilim adamı yetiştirmek suretiyle milletimizin, bilim, devlet ve siyaset hayatına önemli hizmetler verilmesine katkı sağlamıştır." dedi.