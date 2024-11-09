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        Çorum'da "Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı Sergisi" açıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde "Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı" kapsamında resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:57
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        Çorum'da "Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı Sergisi" açıldı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde "Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı" kapsamında resim sergisi açıldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Temenne Parkı'nda düzenlenen serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, çalıştay için ilçeye gelen sanatçılara teşekkür etti.

        Atatürk'ün sanat ve sanatçılarla ilgili birçok veciz söz söylediğini belirten Çalgan, "Atatürk, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.' demiştir. Maddi kültür varlıklarına mutlaka ihtiyacımız var. Parklar, binalar, yollar yapacağız fakat manevi kültür dediğimiz duygularımıza, iç dünyamıza hitap eden üst düzey kültür etkinliklerini sanattır, resimdir, konferanstır, edebiyattır, bu tür etkinliklerle şehirli oluruz." diye konuştu.

        Çorum'da bu tür etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Çalgan, "İskilip ölçeğinde, İskilip büyüklüğünde bu tür etkinlik yapılması bizi çok sevindiriyor. Sizler de buna inandığınız için buradasınız. Bu etkinliğe katılmanıza, bizlerle oluşunuza çok değer veriyorum. Bütün sanatçı arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu ölçekteki bu yerde böyle bir sanatsal çalıştayı organize ettiklerinden dolayı yerel yöneticilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu çizen ve tarihe kazandıran sanatçılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından sanatçılara katılım belgeleri takdim edildi.

        Açılış töreninin ardından Vali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı Çizikci sergiyi gezerek, ressamlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Çalıştay kapsamında yapılan resimlerin parkta sergilendikten sonra gelecekte inşa edilmesi planlanan bir müzede tekrar sergilenmek üzere muhafaza edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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