Çorum'da inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
Çorum'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Çorum’da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Nevzat B. (56), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki inşaatta çalıştığı sırada, 4. kattaki iskeleden toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Nevzat B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.