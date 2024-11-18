Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

        Şenyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdikleri evde, Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'yı (14) yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde annenin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Oğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemleri için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, anne Fatma Makineci'nin intihar mektubu bıraktığı, evin farklı bölümlerine tiner dökülerek ateşe verildiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
        Tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan doğal gaz patlamasından etkilenen e...
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan doğal gaz patlamasından etkilenen e...
        Çorum'da PIKTES+ Projesi kapsamında etkinlik yapıldı
        Çorum'da PIKTES+ Projesi kapsamında etkinlik yapıldı
        Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı
        Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı
        Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada kullanılamaz hale gelen binanın yıkım...
        Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada kullanılamaz hale gelen binanın yıkım...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çorum'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çorum'da konuştu: