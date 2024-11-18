Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemleri için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekipleri, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdikleri evde, Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'yı (14) yerde hareketsiz yatarken buldu.

Şenyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

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