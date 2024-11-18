Çorum'da kolonya içen kişi hastanede öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Gürpınar Mahallesi'ndeki evinde 13 Kasım'da kolonya içtiği iddiasıyla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tolga Yılgın (31), buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yılgın, tedavisinin 5'inci gönünde vefat etti.
Yılgın'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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