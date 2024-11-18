Çorum'da üç tekerlekli elektrikli motosikletten düşen yaşlı kadın yaralandı
Çorum'da üç tekerlekli elektrikli motosikletten düşen kadın yaralandı.
Çorum'da üç tekerlekli elektrikli motosikletten düşen kadın yaralandı.
Hanife K. (70) idaresindeki araç, Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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