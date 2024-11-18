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        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:24 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:40
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        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kemal Ç. (46) idaresindeki 34 RT 9656 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında İsrafil G'nin (27) kullandığı 66 ACY 808 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 34 RT 9656 plakalı otomobilde bulunan Satılmış Bayram U, Sultan E, Leyla Ç. ve Yeşim U. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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