Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Dodurga'da öğretmen kabirleri ziyaret edildi

        Dodurga'da vefat eden öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dodurga'da öğretmen kabirleri ziyaret edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dodurga'da vefat eden öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, vefat eden öğretmenler için anma etkinliği yapıldı.

        Program kapsamında kurum yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

        Ziyaretlerde ayrıca öğretmenlerin ruhu için Kur'an okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!

        Benzer Haberler

        Çorum'un Osmancık ilçesinde 1994'ten beri sergilenen anıt uçak yeni yerine...
        Çorum'un Osmancık ilçesinde 1994'ten beri sergilenen anıt uçak yeni yerine...
        Vali Ali Çalgan, Osmancık'ı ziyaret etti
        Vali Ali Çalgan, Osmancık'ı ziyaret etti
        Oğuzlar'da öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği yapıldı
        Oğuzlar'da öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği yapıldı
        Kargı'da gençler Gençlik Merkezi'nde buluşuyor
        Kargı'da gençler Gençlik Merkezi'nde buluşuyor
        Çorum Valisi Çalgan şehit Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti
        Çorum Valisi Çalgan şehit Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti
        Çorum'da Kızılırmak'a düşen traktörün sürücüsü yaralandı
        Çorum'da Kızılırmak'a düşen traktörün sürücüsü yaralandı