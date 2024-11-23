Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erokspor'a konuk olacak

Kırmızı-siyahlı kart cezalıları Atila Turan ve Ferhat Yazgan ile sakatlıkları devam eden Loick Landre ve Avounou, maçta forma giyemeyecek.

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